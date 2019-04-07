Обіймав сепаратистів та відвідував полонених: що робив координатор ОБСЄ на Донбасі

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідував окупований Донецьк. Зустрівся з чотирма українськими військовими заручниками, яких бойовики не звільняють понад чотири роки та двома цивільними, які незаконно утримуються окупантами.

Тоні Фріш зміг побачити тільки третину з тих, чиї прізвища були в українському списку з вимогою їх провідати. Про це написала у соціальній мережі Facebook перший віце-спікер Ірина Геращенко.

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Вона також висловила обурення щодо "теплих обіймів" Фріша з представниками російської окупаційної адміністрації, відео яких розповсюджують російські та сепаратистські пропагандистські ресурси.



"Теплі обійми" Тоні Фріша

"Ми змушені будемо у Мінську звернути увагу посла Фріша на те, що його зустрічі в окупованому РФ Донецьку носили не приватний характер, він там представляв ОБСЄ, від якої ми чекаємо допомоги в деокупації Донбасу, а не обіймів", – розповідає Ірина Геращенко.



Перший віце-спікер Ірина Геращенко

Я розумію емоції рідних заручників і звільнених нами заручників, й також вважаю, що задекларована неупередженість і рівновіддаленість представників ОБСЄ вимагає від них більш стриманої публічної поведінки з незаконною "владою" Донбасу,

– додає Геращенко.

Перший віце-спікер стверджує, що публічні обійми викликають в українського суспільства гостру реакцію, а від координаторів ОБСЄ чекають розблокування питання телефонних зв'язків та листування, відвідування всіх заручників, які були заявлені в списку, як обов'язкові.