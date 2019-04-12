Местные выборы на Донбассе: Порошенко договорился с Меркель и Макроном о безопасности

Лидеры Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и Украины Петр Порошенко договорились до весны 2020 году обеспечить условия безопасности для запуска политического процесса и проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

"За определенный промежуток времени мы договорились, что это должно быть не позднее, чем до марта 2020 годы. Ко времени, когда проводятся местные выборы, будут созданы все необходимые условия безопасности", – сказал Порошенко в прямом эфире из Парижа после встречи с Макроном.

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Президент Украины добавил, что как только будет определен компонент минских соглашений по безопасности, необходимо сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попробовать не позднее марта 2020 года провести местные выборы и, таким образом, завершить политический процесс.

Порошенко напомнил, что мирный процесс предполагает, прежде всего, такие компоненты безопасности:

вывод иностранных войск,

вывод тяжелой техники и артиллерии.

Компонент безопасности – это желание Украины, к которому я, твердо убежден, прислушиваются наши партнеры – это контроль, в том числе и с помощью миротворческих операций неконтролируемого участка российско–украинской границы,

– сказал украинский лидер.

12 апреля Порошенко посетил Берлин, где встретился с Меркель, а затем – Париж, где встретился с Макроном.

Перед этим встреча с Макроном провел и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. А вот Меркель Зеленского на встречу не пригласила.