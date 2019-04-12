Меркель ответила, почему Зеленского не пригласила на встречу

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос о том, почему пригласила на встречу только Президента Украины Петра Порошенко, но не пригласила кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Накануне стало известно, что и Порошенко, и Зеленский 12 апреля встретятся с Макроном в Париже. При этом у Порошенко сообщали, что он в этот же день встретится и с Меркель. Эта встреча уже состоялась. А Зеленский в то время успел встретиться с Макроном.

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Отвечая на вопрос о Зеленском, Меркель лишь сказала, что решила пригласить господина президента, и она постоянно с ним общается. Канцлер напомнила, что недавно виделась с Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы постоянно встречаемся (с Порошенко, – ред.), у нас постоянный обмен и постоянные встречи. И также во времена, когда у нас проходят выборы, я тоже решила его пригласить, поскольку для меня важен диалог с ним,

– сказала Меркель на совместной с Порошенко пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии отметила, что независимо от результатов выборов, "мы будем работать для развития Украины".

Когда состоится второй тур выборов президента?

Финальное голосование при президенте состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна объявить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.



Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).