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      Меркель ответила, почему Зеленского не пригласила на встречу

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      Встреча Меркель и Порошенко
      Встреча Меркель и Порошенко / Getty Images

      Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос о том, почему пригласила на встречу только Президента Украины Петра Порошенко, но не пригласила кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского, как это сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

      Накануне стало известно, что и Порошенко, и Зеленский 12 апреля встретятся с Макроном в Париже. При этом у Порошенко сообщали, что он в этот же день встретится и с Меркель. Эта встреча уже состоялась. А Зеленский в то время успел встретиться с Макроном.

      Читайте также: Какова цель встречи Зеленского и Порошенко с Макроном?

      Отвечая на вопрос о Зеленском, Меркель лишь сказала, что решила пригласить господина президента, и она постоянно с ним общается. Канцлер напомнила, что недавно виделась с Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

      Мы постоянно встречаемся (с Порошенко, – ред.), у нас постоянный обмен и постоянные встречи. И также во времена, когда у нас проходят выборы, я тоже решила его пригласить, поскольку для меня важен диалог с ним,
      – сказала Меркель на совместной с Порошенко пресс-конференции в Берлине.

      Канцлер Германии отметила, что независимо от результатов выборов, "мы будем работать для развития Украины".

      Когда состоится второй тур выборов президента?
      Финальное голосование при президенте состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна объявить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.

      Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

       

      президентські вибори

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      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Ангела Меркель Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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