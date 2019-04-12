Меркель відповіла, чому Зеленського не запросила на зустріч

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відповіла на питання про те, чому запросила на зустріч лише Президента України Петра Порошенка, але не запросила кандидата на посаду глави держави Володимира Зеленського, як це зробив президент Франції Еммануель Макрон.

Напередодні стало відомо, що і Порошенко, і Зеленський 12 квітня зустрінуться з Макроном у Парижі. При цьому в Порошенка повідомляли, що він цього ж дня матиме зустріч і з Меркель. Ця зустріч вже відбулася. А Зеленський у той час встиг зустрітися з Макроном.

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Відповідаючи на питання щодо Зеленського, Меркель лише сказала, що вирішила запросити пана президента, і що вона постійно з ним спілкується. Канцлерка нагадала, що нещодавно бачилася з Порошенком на Мюнхенській конференції з безпеки.

Ми постійно зустрічаємося (з Порошенком, – ред.), у нас постійний обмін і постійні зустрічі. І також в часи, коли ми маємо вибори, я теж вирішила його запросити, оскільки для мене важливий діалог з ним,

– сказала Меркель на спільній з Порошенком прес-конференції у Берліні.

Канцлерка Німеччини зазначила, що незалежно від результатів виборів, "ми працюватимемо для розвитку України".

Коли другий тур виборів президента? Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.



Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).