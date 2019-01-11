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      На Донбассе от переохлаждения в БМП погиб украинский военный

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      На Донбассе от переохлаждения погиб боец Владимир Крупский
      На Донбассе от переохлаждения погиб боец Владимир Крупский / Коллаж 24 канал

      В четверг, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Владимир Крупский. Он был бойцом 72-й отдельной механизированной бригады родом с Полтавщины.

      Об этом в Facebook сообщил земляк бойца Виктор Калиниченко.

      "Печальная весть пришла в Гадяч. В зоне ООС погиб наш земляк Крупский Владимир Владимирович. Вечная память. Герои не умирают", – написал Калиниченко.

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      Информацию о смерти военного подтвердил заместитель военного комиссара Полтавской области по работе с личным составом, подполковник Эдуард Бородай, сообщает ресурс "Новости Полтавщины".

      Умер в результате переохлаждения во время эвакуации из частично затопленной бронированной машины, которая во время движения попала в замерзшее водохранилище карьера,
      – рассказал Бородай.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Полтавы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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