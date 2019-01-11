На Донбассе от переохлаждения в БМП погиб украинский военный

В четверг, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Владимир Крупский. Он был бойцом 72-й отдельной механизированной бригады родом с Полтавщины.

Об этом в Facebook сообщил земляк бойца Виктор Калиниченко.

"Печальная весть пришла в Гадяч. В зоне ООС погиб наш земляк Крупский Владимир Владимирович. Вечная память. Герои не умирают", – написал Калиниченко.

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Информацию о смерти военного подтвердил заместитель военного комиссара Полтавской области по работе с личным составом, подполковник Эдуард Бородай, сообщает ресурс "Новости Полтавщины".

Умер в результате переохлаждения во время эвакуации из частично затопленной бронированной машины, которая во время движения попала в замерзшее водохранилище карьера,

– рассказал Бородай.