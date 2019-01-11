На Донбасі від переохолодження в БМП загинув український військовий

У четвер, 10 січня, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий Володимир Крупський. Він був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади родом з Полтавщини.

Про це у Facebook повідомив земляк біця Віктор Калініченко.

"Сумна звістка прийшла в Гадяч. У зоні ООС загинув наш земляк Крупський Володимир Володимирович. Вічна пам'ять. Герої не вмирають", – написав Калініченко.

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Інформацію про смерть військового підтвердив заступник військового комісара Полтавської області по роботі з особовим складом, підполковник Едуард Бородай, повідомляє ресурс "Новини Полтавщини".

Помер внаслідок переохолодження під час евакуації з частково затопленої броньованої машини, яка під час руху потрапила у замерзле водоймище кар’єру,

– розповів Бородай.