На Донбассе подорвался украинский воин

В зоне боевых действий на Донбассе в результате подрыва ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил. По данным украинских военных, инцидент произошел 22 февраля. Где именно, в штабе не сообщают.

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Известно лишь, что воин Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. К счастью, он остался жив. После его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.

В целом на протяжении суток пророссийские наемники 7 раз обстреливали украинские позиции. Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь было зафиксировано 5 обстрелов.

Где атаковали боевики

Дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 миллиметров, выпущено 9 мин;

– из минометов калибра 120 миллиметров, выпущено 9 мин; Неподалеку со Старогнатовкой – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; Рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстреле), а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели 2 обстрела украинских позиций:

неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра было выпущено 10 мин;

– из минометов калибра 82 миллиметра было выпущено 10 мин; в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра было выпущено 2 мины, также боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Добавим, что ночью на 22 февраля боевики попытались прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. В конце концов украинским воинам удалось отбить атаку и оккупанты отступили. Кроме того, они на поле боя оставили умирать своего молодого солдата.

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Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала