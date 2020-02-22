На Донбассе подорвался украинский воин
В зоне боевых действий на Донбассе в результате подрыва ранения получил один украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил. По данным украинских военных, инцидент произошел 22 февраля. Где именно, в штабе не сообщают.
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Известно лишь, что воин Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. К счастью, он остался жив. После его оперативно доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.
В целом на протяжении суток пророссийские наемники 7 раз обстреливали украинские позиции. Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь было зафиксировано 5 обстрелов.
Где атаковали боевики
- Дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 миллиметров, выпущено 9 мин;
- Неподалеку со Старогнатовкой – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- Рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета (12 выстреле), а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели 2 обстрела украинских позиций:
- неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра было выпущено 10 мин;
- в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра было выпущено 2 мины, также боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Добавим, что ночью на 22 февраля боевики попытались прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. В конце концов украинским воинам удалось отбить атаку и оккупанты отступили. Кроме того, они на поле боя оставили умирать своего молодого солдата.
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