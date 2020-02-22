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      На Донбасі підірвався український воїн

      - Читать новость на русском
      На Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий: із травмами його госпіталізували / "Радіо Свобода"

      У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву поранення зазнав один український військовий.

      Про це повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. За даними українських військових, інцидент трапився 22 лютого. Де саме, у штабі не повідомляють.

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      Відомо лише, що воїн Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На щастя, він залишився живим. Опісля його оперативно доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

      Загалом упродовж доби проросійські найманці 7 разів обстрілювали українські позиції. Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут було зафіксовано 5 обстрілів.

      Де атакували бойовики

      • Двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. 
      • У районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 міліметрів, випущено 9 мін;
      • Неподалік зі Старогнатівкою – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
      • Поряд із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету (12 пострілі), а також із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 2 обстріли українських позицій:

      • неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри було випущено 10 мін;
      • у районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри було випущено 2 міни, також бойовики відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      Додамо, що уночі проти 22 лютого бойовики спробували прорватися через лінію зіткнення поблизу Новотошківського. Зрештою українським воїнам вдалося відбити атаку та окупанти відступили. Крім того, вони на полі бою залишили помирати свого молодого солдата.

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      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Вибух Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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