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      На Донбассе погиб командир украинских разведчиков

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      На Донбассе погиб Виталий Кузнецов
      На Донбассе погиб Виталий Кузнецов / Фото из открытых источников

      Во время боевых действий на оккупированной Луганщине погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов родом из Ивано-Франковска. Боец был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона.

      Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

      Кузнецов погиб в оккупированном селе Крымском Новоайдарского района. Боец воевал на Донбассе с 2014 года, ушел на фронт волонтером.

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      От всей общины города выражаю искренние соболезнования семье Героя. У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сыночка,
      – написал Марцинкив.

      В комментариях пользователи соцсети сообщают, что будучи заместителем командира батальона, Кузнецов "пережил адское Крымское в январе 2015 года".

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 Канал
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