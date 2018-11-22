На Донбассе погиб командир украинских разведчиков

Во время боевых действий на оккупированной Луганщине погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов родом из Ивано-Франковска. Боец был начальником разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Кузнецов погиб в оккупированном селе Крымском Новоайдарского района. Боец воевал на Донбассе с 2014 года, ушел на фронт волонтером.

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От всей общины города выражаю искренние соболезнования семье Героя. У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сыночка,

– написал Марцинкив.

В комментариях пользователи соцсети сообщают, что будучи заместителем командира батальона, Кузнецов "пережил адское Крымское в январе 2015 года".