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      На Донбасі загинув командир українських розвідників

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      На Донбасі загинув Віталій Кузнєцов
      На Донбасі загинув Віталій Кузнєцов / Фото з відкритих джерел

      Під час бойових дій на окупованій Луганщині загинув офіцер розвідки, майор Збройних сил України Віталій Кузнєцов родом з Івано-Франківська. Боєць був начальником розвідки 8-о окремого гірсько-штурмового батальйону.

      Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

      Кузнєцов загинув в окупованому селі Кримському Новоайдарського району. Боєць воював на Донбасі з 2014 року, пішов на фронт волонтером.

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      Від усієї громади міста висловлюю щирі співчуття родині Героя. У Віталія в Івано-Франківську залишилась дружина та два маленьких синочка,
      – написав Марцінків.

      У коментарях користувачі соцмережі повідомляють, що будучи заступником командира батальйону, Кузнєцов "пережив пекельне Кримське у січні 2015 року".

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 Канал
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