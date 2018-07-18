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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Донбассе погиб украинский защитник: известно имя бойца

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На Донбассе погиб военнослужащий Иван Мельник
На Донбассе погиб военнослужащий Иван Мельник / Фото из открытых источников

17 июля в зоне боевых действий на Донбассе погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Мельник родом из Хмельницкой области.

Об этом сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар, передает ТРК "Подолье-Центр" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что мужчина служил в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая держит оборону возле Попасной на Луганщине.

Это была не первая его ротация на Восток. Иван Иванович был мобилизован и воевал в составе Национальной гвардии. После демобилизации вернулся домой, подписал контракт и продолжил служить. Доставлен в морг города Попасной, так как служил возле села Катериновка Попаснянского района Луганской области,
– рассказала Дзекар.

По ее словам, боец погиб на блокпосту, выполняя служебное задание.

Также, как рассказала женщина, у погибшего военнослужащего осталась пожилая мама.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что около 8 утра 17 июля на оккупированном Донбассе в результате вражеских обстрелов пророссийских боевиков погиб 40-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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