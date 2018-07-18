На Донбасі загинув український захисник: відоме ім'я бійця

17 липня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України Іван Мельник родом із Хмельниччини.

Про це повідомила координатор центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар, передає ТРК "Поділля-Центр" на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: В окупованому Єнакієвому на каналізаційній насосній станції загинули 4 людини

Зазначається, що чоловік служив у 14-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ, яка тримає оборону біля Попасної на Луганщині.

Це була не перша його ротація на Схід. Іван Іванович був мобілізований і воював у складі Національної гвардії. Після демобілізації повернувся додому, підписав контракт і продовжив служити. Доставлений в морг міста Попасної, так як служив біля села Катеринівка Попаснянського району Луганської області,

– розповіла Дзекар.

За її словами, боєць загинув на блокпосту, виконуючи службове завдання.

Також, як розповіла жінка, у загиблого військовослужбовця залишилася старенька мама.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що близько 8 ранку 17 липня на окупованому Донбасі внаслідок ворожих обстрілів проросійських бойовиків загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил України.