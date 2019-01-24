На Донбассе произошло ужасное ДТП, много пострадавших: фото с места аварии

На трассе между Бахмутом и КПВВ "Майорское" на Донетчине столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, трое из которых – в тяжелом состоянии, еще одна женщина находится в коме.

Об этом рассказала волонтер ASAP, которая была очевидицей аварии в комментарии 24 каналу.

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Водитель DAEWOO Lanos выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль – ВАЗ 2110, в котором ехали четверо человек.

Помощь всем пострадавшим оказывали волонтеры-медики ASAP, которые первыми приехали на место ДТП. Впоследствии прибыли также полицейские, спасатели ГСЧС и скорая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в Бахмутскую районную больницу.

Меньше всего пострадал водитель DAEWOO, поскольку он был пристегнут ремнем безопасности. Однако, водитель и пассажиры другого авто получили серьезные травмы.



Авария на Донетчине

Так, спасателям пришлось вырезать водителя ВАЗа, ведь его сильно зажало в машине. Врачи диагностировали у него перелом бедра и другие травмы, сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. 64-летняя женщина от столкновения получила сильную травму головы и впала в кому.

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Официальная причина аварии еще не установлена. Однако по словам волонтера, трасса, на которой произошла авария в очень плохом состоянии и не расчищена от снега и мокрого снега.

Кроме того, сегодня, 24 января, этот участок дороги патрулировали полицейские, однако водители все равно нарушают правила дорожного движения тем самым подвергают опасности и себя и других водителей.



На Донетчине произошла серьезная авария, пострадали пять человек