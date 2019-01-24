На Донбасі сталася жахлива ДТП, багато постраждалих: фото з місця аварії

На трасі між Бахмутом і КПВВ "Майорське" на Донеччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, троє з яких - у важкому стані, ще одна жінка перебуває у комі.

Про це розповіла волонтерка ASAP, яка була очевидицею аварії у коментарі 24 каналу.

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Водій DAEWOO Lanos виїхав на зустрічну смугу та врізався в інший автомобіль – ВАЗ 2110, в якому їхали четверо людей.

Допомогу усім постраждалим надавали волонтери-медики ASAP, які першими приїхали на місце ДТП. Згодом прибули також поліцейські, рятувальники ДСНС та швидка медична допомога. Потерпілих госпіталізували у Бахмутську районну лікарню.

Найменше постраждав водій DAEWOO, оскільки він був пристебнутий паском безпеки. Проте, водій та пасажири іншого авто отримали серйозні травми.



Аварія на Донеччині

Так, рятувальникам довелося вирізати водія ВАЗу, адже його сильно затисло у машині. Лікарі діагностували у нього перелом стегна та інші травми, зараз чоловік перебуває у важкому стані. 64-річна жінка від зіткнення отримала сильну травму голови та впала в кому.

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Офіційна причина аварії ще не встановлена. Проте за словами волонтерки, траса, на якій сталася аварія у дуже поганому стані та не розчищена від снігу та мокрого снігу.

Окрім того, сьогодні, 24 січня, цю ділянку дороги патрулювали поліцейські, проте водії все одно порушують правила дорожнього руху тим самим наражають на небезпеку і себе й інших водіїв.



На Донеччині сталася серйозна аварія, постраждали п'ятеро осіб