На Донбассе умер полицейский фото

В районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск – Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

Полицейский Стецюк прошел путь от сержанта до майора, сообщили в пресс-служба МВД.

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Последние полтора года Владимир Стецюк выполнял службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм,

– рассказали в МВД.

Сколько полицейских погибли с начала войны на Донбассе?

По словам Авакова, с начала боевых действий на Донбассе погибли 455 правоохранителей. За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 работник правоохранительных структур.

Всего за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла почти 3000 воинов. По данным волонтеров, только в сентябре текущего года погибли по меньшей мере 14 героев-защитников.

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