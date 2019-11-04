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      На Донбассе умер полицейский фото

      186 Читати новину українською
      Умер Владимир Стецюк
      Умер Владимир Стецюк / facebook.com/mvs.gov.ua

      В районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск – Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

      Полицейский Стецюк прошел путь от сержанта до майора, сообщили в пресс-служба МВД.

      Важно: ООН подвела печальные итоги войны на Донбассе

      Последние полтора года Владимир Стецюк выполнял службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь".

      Вместе с собратьями неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм,
      – рассказали в МВД.

      Сколько полицейских погибли с начала войны на Донбассе?

      По словам Авакова, с начала боевых действий на Донбассе погибли 455 правоохранителей. За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 работник правоохранительных структур.

      Всего за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла почти 3000 воинов. По данным волонтеров, только в сентябре текущего года погибли по меньшей мере 14 героев-защитников.

      Обратите внимание: В Испании скончался ветеран АТО с позывным "Комарик": собратья просят о помощи

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий / 24 канал
       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Война на Донбассе Украина – Россия Новости Луганска Министерство внутренних дел Операция Объединенных сил Новости Донецка
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