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      На Донбасі помер поліцейський: фото

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      Помер Володимир Стецюк - поліцейський помер на Донбасі під час служби
      Помер Володимир Стецюк / facebook.com/mvs.gov.ua

      У районі проведення операції Об’єднаних сил на блокпосту "Лисичанськ-Гірське" помер 47-річний майор поліції Володимир Стецюк.

      Поліцейський Стецюк пройшов шлях від сержанта до майора, повідомили у пресслужбі МВС.

      Важливо: ООН підбила сумні підсумки війни на Донбасі

      Останні півтора року Володимир Стецюк виконував службу в складі роти патрульної поліції особливого призначення "Тернопіль".

      Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання на сході держави, де завжди проявляв мужність, стійкість та професіоналізм,
      – розповіли у МВС.

      Скільки поліцейський загинули з початку війни на Донбасі?

      За словами Авакова, з початку бойових дій на Донбасі загинули 455 правоохоронців. За роки незалежності України під час виконання службових обов’язків загинув 1671 працівник правоохоронних структур.

      Загалом за час російської агресії на Донбасі Україна втратила майже 3 тисячі воїнів. За даними волонтерів, лише у вересні поточного року загинули щонайменше 14 героїв-захисників.

      Зверніть увагу: В Іспанії помер ветеран АТО з позивним "Комарик": побратими просять про допомогу

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО мапа
      Карта окупованих територій/ 24 канал
       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Поліція Війна на Донбасі Україна – Росія Міністерство внутрішніх справ Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Новини Донецька
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