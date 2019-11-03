05:17
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      ООН підбила сумні підсумки війни на Донбасі

      75 Читать новость на русском
      В ООН підрахували страшні наслідки війни на Донбасі
      В ООН підрахували страшні наслідки війни на Донбасі / "Слово і діло"

      За понад 5 років війни на Донбасі вже загинули більше ніж 3 тисячі мирних жителів, а поранень зазнали до 9 тисяч осіб.

      Про це свідчать дані Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує та координує гуманітарну допомогу нужденним на Сході України.

      Зверніть увагу! В ООН хочуть, щоб Україна виплачувала репарації постраждалим від війни на Донбасі

      Відповідно до них, за увесь час конфлікту на Донбасі:

      • вбито понад 3 тисячі 330 мирних громадян;
      • поранено до 9 тисяч осіб
      • з'явилася 427-кілометрова "лінія дотику", яка перекрила доступ до основних послуг;
      • 1,3 мільйона осіб стали внутрішніми переселенцями;
      • 3,5 мільйона осіб потребують допомоги.

      "Конфлікт все ще триває. Число загиблих щодня зростає. Понад усе люди хочуть миру", – підсумували в організації.

      Що зараз відбувається на Донбасі: Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ – стріляли із забороненої зброї

      Додамо, у період з 16 травня до 15 серпня 2019 року в результаті збройного конфлікту на Донбасі пораненнь зазнали 60 місцевих жителів, зокрема 9 дітей. Також ще 8 осіб загинули. У минулому 2018 році на Сході України було вбито 55 осіб та ще 224 поранено.

      Загалом за час російської агресії на Донбасі Україна втратила майже 3 тисячі воїнів. За даними волонтерів, лише у вересні поточного року загинули щонайменше 14 героїв-захисників.

      blog_ava
      Гаряча Даша Астаф'єва підкреслила пишні груди у корсеті в новій фотосесії
      2 листопада
      1414
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі року
      2 листопада , 22:03 Головні новини 2 листопада: Дубневича відпускають під заставу, Світоліна гратиме у фіналі року
      Ірина Вихрущ 1228
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      2 листопада , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 526
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      2 листопада , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1187
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      2 листопада , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 877
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      2 листопада , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 2131
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук