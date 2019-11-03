ООН підбила сумні підсумки війни на Донбасі
За понад 5 років війни на Донбасі вже загинули більше ніж 3 тисячі мирних жителів, а поранень зазнали до 9 тисяч осіб.
Про це свідчать дані Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує та координує гуманітарну допомогу нужденним на Сході України.
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Відповідно до них, за увесь час конфлікту на Донбасі:
- вбито понад 3 тисячі 330 мирних громадян;
- поранено до 9 тисяч осіб
- з'явилася 427-кілометрова "лінія дотику", яка перекрила доступ до основних послуг;
- 1,3 мільйона осіб стали внутрішніми переселенцями;
- 3,5 мільйона осіб потребують допомоги.
"Конфлікт все ще триває. Число загиблих щодня зростає. Понад усе люди хочуть миру", – підсумували в організації.
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Додамо, у період з 16 травня до 15 серпня 2019 року в результаті збройного конфлікту на Донбасі пораненнь зазнали 60 місцевих жителів, зокрема 9 дітей. Також ще 8 осіб загинули. У минулому 2018 році на Сході України було вбито 55 осіб та ще 224 поранено.
Загалом за час російської агресії на Донбасі Україна втратила майже 3 тисячі воїнів. За даними волонтерів, лише у вересні поточного року загинули щонайменше 14 героїв-захисників.