ООН підбила сумні підсумки війни на Донбасі

За понад 5 років війни на Донбасі вже загинули більше ніж 3 тисячі мирних жителів, а поранень зазнали до 9 тисяч осіб.

Про це свідчать дані Управління ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує та координує гуманітарну допомогу нужденним на Сході України.

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Відповідно до них, за увесь час конфлікту на Донбасі:

вбито понад 3 тисячі 330 мирних громадян;

поранено до 9 тисяч осіб

з'явилася 427-кілометрова "лінія дотику", яка перекрила доступ до основних послуг;

1,3 мільйона осіб стали внутрішніми переселенцями;

3,5 мільйона осіб потребують допомоги.

"Конфлікт все ще триває. Число загиблих щодня зростає. Понад усе люди хочуть миру", – підсумували в організації.

Украина: шестой год войны



Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

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Додамо, у період з 16 травня до 15 серпня 2019 року в результаті збройного конфлікту на Донбасі пораненнь зазнали 60 місцевих жителів, зокрема 9 дітей. Також ще 8 осіб загинули. У минулому 2018 році на Сході України було вбито 55 осіб та ще 224 поранено.

Загалом за час російської агресії на Донбасі Україна втратила майже 3 тисячі воїнів. За даними волонтерів, лише у вересні поточного року загинули щонайменше 14 героїв-захисників.