ООН подвела грустные итоги войны на Донбассе

За более чем 5 лет войны на Донбассе уже погибли более 3 тысяч мирных жителей, а ранения получили до 9 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на Востоке Украины.

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Согласно им, за все время конфликта на Донбассе:

убито более 3 тысяч 330 мирных граждан;

ранено до 9 тысяч человек

появилась 427-километровая "линия соприкосновения", которая перекрыла доступ к основным услугам;

1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами;

3,5 миллиона человек нуждаются в помощи.

"Конфликт все еще продолжается. Число погибших ежедневно растет. Больше всего люди хотят мира", – подытожили в организации.

Украина: шестой год войны



Убито более 3 330 мирных граждан

Ранено до 9 000

В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам

1,3 млн человек стали внутренними переселенцами

3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019

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Добавим, в период с 16 мая по 15 августа 2019 в результате вооруженного конфликта на Донбассе ранения получили 60 местных жителей, в том числе 9 детей. Также еще 8 человек погибли. В прошлом 2018 году на Востоке Украины были убиты 55 человек и еще 224 получили ранения.

Всего за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла почти 3 тысячи воинов. По данным волонтеров, лишь в сентябре текущего года погибли по меньшей мере 14 героев-защитников.