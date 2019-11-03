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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      ООН подвела грустные итоги войны на Донбассе

      34 Читати новину українською
      В ООН подсчитали страшные последствия войны на Донбассе
      В ООН подсчитали страшные последствия войны на Донбассе / "Слово і діло"

      За более чем 5 лет войны на Донбассе уже погибли более 3 тысяч мирных жителей, а ранения получили до 9 тысяч человек.

      Об этом свидетельствуют данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на Востоке Украины.

      Обратите внимание! В ООН хотят, чтобы Украина выплачивала репарации пострадавшим от войны на Донбассе

      Согласно им, за все время конфликта на Донбассе:

      • убито более 3 тысяч 330 мирных граждан;
      • ранено до 9 тысяч человек
      • появилась 427-километровая "линия соприкосновения", которая перекрыла доступ к основным услугам;
      • 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами;
      • 3,5 миллиона человек нуждаются в помощи.

      "Конфликт все еще продолжается. Число погибших ежедневно растет. Больше всего люди хотят мира", – подытожили в организации.

      Что сейчас происходит на Донбассе: Боевики продолжают бить по позициям ВСУ – стреляли из запрещенного оружия

      Добавим, в период с 16 мая по 15 августа 2019 в результате вооруженного конфликта на Донбассе ранения получили 60 местных жителей, в том числе 9 детей. Также еще 8 человек погибли. В прошлом 2018 году на Востоке Украины были убиты 55 человек и еще 224 получили ранения.

      Всего за время российской агрессии в Донбассе Украина потеряла почти 3 тысячи воинов. По данным волонтеров, лишь в сентябре текущего года погибли по меньшей мере 14 героев-защитников.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: ООН Жертвы Война на Донбассе Новости Украины
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