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      На Донбассе в ходе боя пропал без вести военный

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      На Донбассе пропал солдат
      На Донбассе пропал солдат / Иллюстративное фото

      На Донбассе в ходе боевых действий 29 ноября исчез солдат Сергей Проданюк. Сейчас проводится активный поиск военнослужащего.

      Об этом информирует пресс-служба 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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      В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас командование части проводит мероприятия по розыску военнослужащего.

      Добавим, что вечером 27 ноября оккупанты на Донбассе со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорск". Факт инцидента сразу зафиксировала очередная смена украинских пограничников и после сообщила об этом наблюдателям украинской стороны СЦКК. К счастью, человеческих жертв и ранений удалось избежать, поскольку контрольный пункт "Майорск" в ночное время суток не работает.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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