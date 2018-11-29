На Донбассе в ходе боя пропал без вести военный

На Донбассе в ходе боевых действий 29 ноября исчез солдат Сергей Проданюк. Сейчас проводится активный поиск военнослужащего.

Об этом информирует пресс-служба 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк,

– говорится в сообщении.

Сейчас командование части проводит мероприятия по розыску военнослужащего.

Добавим, что вечером 27 ноября оккупанты на Донбассе со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорск". Факт инцидента сразу зафиксировала очередная смена украинских пограничников и после сообщила об этом наблюдателям украинской стороны СЦКК. К счастью, человеческих жертв и ранений удалось избежать, поскольку контрольный пункт "Майорск" в ночное время суток не работает.