На Донбасі в ході бою зник безвісти військовий

На Донбасі в ході бойових дій 29 листопада зник солдат Сергій Проданюк. Наразі проводиться активний пошук військовослужбовця.

Про це інформує прес-служба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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В ході бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк,

– йдеться у повідомленні.

Наразі командування цієї частини проводить заходи щодо розшуку військовослужбовця.

Додамо, що вечері 27 листопада окупанти на Донбасі з боку Горлівки обстріляли зі стрілецької зброї різного калібру контрольно-перепускний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ". Факт інциденту відразу зафіксовала чергова зміна українських прикордонників і опісля повідомила про це спостерігачів української сторони СЦКК. На щастя, людських жертв та поранень вдалося уникнути, оскільки контрольний пункт "Майорськ" у нічний час доби не працює.