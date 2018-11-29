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      На Донбасі в ході бою зник безвісти військовий

      683 Читать новость на русском
      На Донбасі зник солдат
      На Донбасі зник солдат / Ілюстративне фото

      На Донбасі в ході бойових дій 29 листопада зник солдат Сергій Проданюк. Наразі проводиться активний пошук військовослужбовця.

      Про це інформує прес-служба 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

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      В ході бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк,
      – йдеться у повідомленні.

      Наразі командування цієї частини проводить заходи щодо розшуку військовослужбовця.

      Додамо, що вечері 27 листопада окупанти на Донбасі з боку Горлівки обстріляли зі стрілецької зброї різного калібру контрольно-перепускний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ". Факт інциденту відразу зафіксовала чергова зміна українських прикордонників і опісля повідомила про це спостерігачів української сторони СЦКК. На щастя, людських жертв та поранень вдалося уникнути, оскільки контрольний пункт "Майорськ" у нічний час доби не працює.

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
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