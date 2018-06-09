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На Донбассе в результате обстрела пророссийскими боевиками ранена мирная жительница

25 Читати новину українською
Под Торецком во время обстрела ранена мирная жительница
Под Торецком во время обстрела ранена мирная жительница / prm.ua

В пятницу, 8 июня, под Торецком Донецкой области в результате обстрелов пророссийскими боевиками женщина получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции.

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На момент обстрела 80 летняя жительница села Зализное находилась в своем доме. Пострадавшую доставили в больницу с огнестрельным ранением лопатки.

Пуля попала в дом женщины через окно. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями. Полиция открыла уголовное производство по факту теракта.

Происшествие произошло вчера в 12:20. Вследствие попадания пули через окно женщина получила телесные повреждения. Она доставлена ​​в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь,
– говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 7 июня, в поселке Зайцево Донецкой области пророссийские боевики открыли огонь во время выдачи волонтерской помощи.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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