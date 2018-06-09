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На Донбасі в результаті обстрілу проросійськими бойовиками поранено мирну жительку

12 Читать новость на русском
Під Торецьком під час обстрілу поранено мирну жительку
Під Торецьком під час обстрілу поранено мирну жительку / prm.ua

В п'ятницю, 8 червня, під Торецьком Донецької області в результаті обстрілів проросійськими бойовиками жінка отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції.

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На момент обстрілу 80 річна жителька села Залізне перебувала в своєму будинку. Потерпілу доправили до лікарні з вогнепальним пораненням лопатки.

Куля потрапила в будинок жінки через вікно. Повні обставини події наразі встановлюються правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту.

Подія сталася вчора о 12.20. Внаслідок потрапляння кулі через вікно жінка отримала тілесні ушкодження. Вона доставлена до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в середу, 7 червня, в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Зброя
Джерело: 24 Канал
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