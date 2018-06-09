На Донбасі в результаті обстрілу проросійськими бойовиками поранено мирну жительку
В п'ятницю, 8 червня, під Торецьком Донецької області в результаті обстрілів проросійськими бойовиками жінка отримала вогнепальне поранення.
Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції.
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На момент обстрілу 80 річна жителька села Залізне перебувала в своєму будинку. Потерпілу доправили до лікарні з вогнепальним пораненням лопатки.
Куля потрапила в будинок жінки через вікно. Повні обставини події наразі встановлюються правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту.
Подія сталася вчора о 12.20. Внаслідок потрапляння кулі через вікно жінка отримала тілесні ушкодження. Вона доставлена до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в середу, 7 червня, в поселенні Зайцево Донецької області проросійські бойовики відкрили вогонь під час видачі волонтерської допомоги.