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      На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего

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      На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего
      На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего / Фото из открытых источников

      Госслужащего из Волновахи Донецкой области похитили и взяли в плен в оккупированной Макеевке. Неизвестные завладели и его автомобилем Honda.

      В Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины. Она заявила, что ее муж уехал на своем автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, и его похитили неизвестные.

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      Госслужащий из Волновахи – 36-летний мужчина. Он работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области в должности начальника, сообщили в пресс-службе.

      На данный момент открыто сразу два уголовных производства и продолжаются следственные действия. Пострадавшего пытаются найти, а автомобиль Honda объявлен в розыск.

      К слову, территория оккупированного Донбасса признана наиболее заминированным регионом в мире. Жители этих территорий подвергаются серьезным опасностям.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Полиция Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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