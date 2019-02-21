На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего

Госслужащего из Волновахи Донецкой области похитили и взяли в плен в оккупированной Макеевке. Неизвестные завладели и его автомобилем Honda.

В Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины. Она заявила, что ее муж уехал на своем автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, и его похитили неизвестные.

Читайте также: Украинские пленным простреливали ноги и ломали кости: ГПУ составила подозрение экс-главарю "ДНР"

Госслужащий из Волновахи – 36-летний мужчина. Он работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области в должности начальника, сообщили в пресс-службе.

На данный момент открыто сразу два уголовных производства и продолжаются следственные действия. Пострадавшего пытаются найти, а автомобиль Honda объявлен в розыск.

К слову, территория оккупированного Донбасса признана наиболее заминированным регионом в мире. Жители этих территорий подвергаются серьезным опасностям.