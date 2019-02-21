На Донбасі захопили в полон українського держслужбовця

Держслужбовця з Волновахи Донецької області викрали та взяли у полон в окупованій Макіївці. Невідомі захопили і його автомобіль Honda.

До Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки. Вона заявила, що її чоловік поїхав на власному автомобілі Honda в окуповану Макіївку, і його викрали невідомі.

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Держслужбовець з Волновахи – 36-річний чоловік. Він працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Донецькій області на посаді начальника, повідомили у прес-службі.

Наразі відкрито одразу два кримінальних провадження та тривають слідчі дії. Потерпілого намагаються знайти, а автомобіль Honda оголошено у розшук.

До слова, територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.