На Донбасі захопили в полон українського держслужбовця
Держслужбовця з Волновахи Донецької області викрали та взяли у полон в окупованій Макіївці. Невідомі захопили і його автомобіль Honda.
До Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки. Вона заявила, що її чоловік поїхав на власному автомобілі Honda в окуповану Макіївку, і його викрали невідомі.
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Держслужбовець з Волновахи – 36-річний чоловік. Він працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Донецькій області на посаді начальника, повідомили у прес-службі.
Наразі відкрито одразу два кримінальних провадження та тривають слідчі дії. Потерпілого намагаються знайти, а автомобіль Honda оголошено у розшук.
До слова, територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.