Окупований Донбас – найбільш замінований регіон у світі, – Порошенко
Територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.
20 лютого відбувається засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Петро Порошенко заявив, що мирне населення окупованих територій Луганської та Донецької областей стикається з серйозними ризиками для своєї безпеки.
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Відповідно до висновку ООН, "ці райони стали найбільш замінованим регіоном у світі".
За останні п'ять років агентства ООН зібрали понад 460 мільйонів доларів для подолання гуманітарних наслідків російської військової агресії.
Петро Порошенко також заявив, Росія готується до військового удару по Україні. Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.