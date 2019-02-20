Окупований Донбас – найбільш замінований регіон у світі, – Порошенко

Територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.

20 лютого відбувається засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Петро Порошенко заявив, що мирне населення окупованих територій Луганської та Донецької областей стикається з серйозними ризиками для своєї безпеки.

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Відповідно до висновку ООН, "ці райони стали найбільш замінованим регіоном у світі".

За останні п'ять років агентства ООН зібрали понад 460 мільйонів доларів для подолання гуманітарних наслідків російської військової агресії.

To overcome humanitarian consequences of the Russian military aggression, over the last five year UN agencies have mobilized more than 460 ml US dollars. We are grateful for the assistance provided by our international partners to millions of people in need.#UNGA pic.twitter.com/hjwIpWbpQ9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

Петро Порошенко також заявив, Росія готується до військового удару по Україні. Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.