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      Окупований Донбас – найбільш замінований регіон у світі, – Порошенко

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      Окупований Донбас – найбільш замінований регіон у світі, – Порошенко
      Окупований Донбас – найбільш замінований регіон у світі, – Порошенко / Фото з Twitter Петра Порошенка

      Територію окупованого Донбасу визнано найбільш замінованим регіоном у світі. Жителі цих територій наражаються на серйозні ризики.

      20 лютого відбувається засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Петро Порошенко заявив, що мирне населення окупованих територій Луганської та Донецької областей стикається з серйозними ризиками для своєї безпеки.

      Читайте також: На Донбасі можливі екологічні та техногенні катастрофи, – Порошенко на Генасамблеї ООН

      Відповідно до висновку ООН, "ці райони стали найбільш замінованим регіоном у світі".

      За останні п'ять років агентства ООН зібрали понад 460 мільйонів доларів для подолання гуманітарних наслідків російської військової агресії.

      Петро Порошенко також заявив, Росія готується до військового удару по Україні. Станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем. Не виключено, що РФ розгорнула і ядерну зброю, що перетворює півострів на стартовий майданчик для її ракет.

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      Теги: Петро Порошенко Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Генасамблея ООН Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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