Оккупированный Донбасс – самый заминированный регион в мире, – Порошенко

Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Жители этих территорий подвергаются серьезным рискам.

20 февраля проходит заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Петр Порошенко заявил, что мирное население оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей сталкивается с серьезными рисками для своей безопасности.

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Согласно заключению ООН, "эти районы стали самым заминированным регионом в мире".

За последние пять лет агентства ООН собрали более 460 миллионов долларов для преодоления гуманитарных последствий российской военной агрессии.

To overcome humanitarian consequences of the Russian military aggression, over the last five year UN agencies have mobilized more than 460 ml US dollars. We are grateful for the assistance provided by our international partners to millions of people in need.#UNGA pic.twitter.com/hjwIpWbpQ9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2019 г.

Петр Порошенко также заявил, Россия готовится к военному удару по Украине. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.