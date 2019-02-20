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      Оккупированный Донбасс – самый заминированный регион в мире, – Порошенко

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      Оккупированный Донбасс – самый заминированный регион в мире, – Порошенко
      Оккупированный Донбасс – самый заминированный регион в мире, – Порошенко / Фото из Twitter Петра Порошенко

      Территория оккупированного Донбасса признана самым заминированным регионом в мире. Жители этих территорий подвергаются серьезным рискам.

      20 февраля проходит заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Петр Порошенко заявил, что мирное население оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей сталкивается с серьезными рисками для своей безопасности.

      Читайте также: На Донбассе возможные экологические и техногенные катастрофы, – Порошенко на Генассамблее ООН

      Согласно заключению ООН, "эти районы стали самым заминированным регионом в мире".

      За последние пять лет агентства ООН собрали более 460 миллионов долларов для преодоления гуманитарных последствий российской военной агрессии.

      Петр Порошенко также заявил, Россия готовится к военному удару по Украине. По состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тысячи своих военных, сотни бронемашин, артиллерийских систем. Не исключено, что РФ развернула и ядерное оружие, что превращает полуостров на стартовую площадку для ее ракет.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Генассамблея ООН Петр Порошенко Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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