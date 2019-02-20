На Донбасі можливі екологічні та техногенні катастрофи, – Порошенко на Генасамблеї ООН

Внаслідок конфлікту на Донбасі понад чверть його промислового потенціалу перемістили в Росію. Туди ж перевезли обладнання з великих промислових підприємств, розташованих у регіоні.

"27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено в Росію, включаючи обладнання 33 місцевих промислових гігантів", – сказав президент Петро Порошенко в ході дебатів на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України.

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При цьому інші підприємства на окупованій частині Донбасу не можуть повноцінно працювати. Їм бракує професійних кадрів, фінансів і заважає втратп коопераційних зв'язків з іншими частинами України.

На Донбасі погіршується і екологічна ситуація. Зокрема, через затоплення вугільних шахт існує ризик забруднення ґрунтових вод.

Поблизу лінії зіткнення сторін розташована низка потенційно небезпечних об'єктів. Через регулярні обстріли проросійськими бойовиками ці об’єкти можуть стати епіцентром екологічної та техногенної катастроф.

"Об'єкти критичної інфраструктури, електропостачання, газо- і водопроводи пошкоджені обстрілами і вимагають термінового ремонту", – наголосив Порошенко.

У квітні 2018 року у США забили на сполох через те, що російські окупаційні сили на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком. Такі дії загрожують отруєння питної води в регіоні через радіацію, що залишилась у цій шахті.

У червні 2018 року заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив про вкрай катастрофічну ситуацію в окупованому Донецьку. Там були сильно забруднені поверхневі та підземні води, підтоплені більшість шахт та суттєве просідання ґрунту.