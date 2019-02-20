19:31
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      На Донбасі можливі екологічні та техногенні катастрофи, – Порошенко на Генасамблеї ООН

      96 Читать новость на русском
      Порошенко на Генасамблеї ООН попередив про можливі екологічні та техногенні катастрофи
      Порошенко на Генасамблеї ООН попередив про можливі екологічні та техногенні катастрофи / Getty Images

      Внаслідок конфлікту на Донбасі понад чверть його промислового потенціалу перемістили в Росію. Туди ж перевезли обладнання з великих промислових підприємств, розташованих у регіоні.

      "27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено в Росію, включаючи обладнання 33 місцевих промислових гігантів", – сказав президент Петро Порошенко в ході дебатів на Генасамблеї ООН щодо окупованих територій України.

      Читайте також: Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї

      При цьому інші підприємства на окупованій частині Донбасу не можуть повноцінно працювати. Їм бракує професійних кадрів, фінансів і заважає втратп коопераційних зв'язків з іншими частинами України.

      На Донбасі погіршується і екологічна ситуація. Зокрема, через затоплення вугільних шахт існує ризик забруднення ґрунтових вод.

      Поблизу лінії зіткнення сторін розташована низка потенційно небезпечних об'єктів. Через регулярні обстріли проросійськими бойовиками ці об’єкти можуть стати епіцентром екологічної та техногенної катастроф.

      "Об'єкти критичної інфраструктури, електропостачання, газо- і водопроводи пошкоджені обстрілами і вимагають термінового ремонту", – наголосив Порошенко.

      У квітні 2018 року у США забили на сполох через те, що російські окупаційні сили на Донбасі вирішили затопити шахту "Юнком" під Донецьком. Такі дії загрожують отруєння питної води в регіоні через радіацію, що залишилась у цій шахті.

      У червні 2018 року заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив про вкрай катастрофічну ситуацію в окупованому Донецьку. Там були сильно забруднені поверхневі та підземні води, підтоплені більшість шахт та суттєве просідання ґрунту.

      Петро Порошенко виступає з промовою на засіданні Генасамблеї ООН Джерело трансляції - Радіо Свобода

      Опубліковано 24 Канал Середа, 20 лютого 2019 р.

       

      blog_ava
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні
      11331
      Теги: Новини політики Україна – Росія Петро Порошенко Новини України Війна на Донбасі Генасамблея ООН ООН Новини Росії Екологія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      сьогодні , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11331
      Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      сьогодні , 19:01 Пентагон і НАТО: кібервійна замість Афганістану?
      Борис Немировський 145
      Будівельна амністія: легалізувати самобуд стало дешевше
      сьогодні , 18:01 Будівельна амністія: легалізувати самобуд стало дешевше
      Ірина Поліщук 1543
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сьогодні , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 1898
      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      сьогодні , 16:03 Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 1488
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук