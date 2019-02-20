На Донбассе возможные экологические и техногенные катастрофы, – Порошенко на Генассамблее ООН

В результате конфликта на Донбассе более четверти его промышленного потенциала переместили в Россию. Туда же перевезли оборудование из крупных промышленных предприятий, расположенных в регионе.

"27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов", – сказал президент Петр Порошенко в ходе дебатов на Генассамблее ООН в отношении оккупированных территорий Украины.

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При этом другие предприятия на оккупированной части Донбасса не могут полноценно работать. Им не хватает профессиональных кадров, финансов и мешают потери кооперационных связей с другими частями Украины.

На Донбассе ухудшается и экологическая ситуация. В частности, из-за затопления угольных шахт существует риск загрязнения грунтовых вод.

Вблизи линии соприкосновения сторон расположен ряд потенциально опасных объектов. Из-за регулярных обстрелов пророссийскими боевиками эти объекты могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

"Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта", – подчеркнул Порошенко.

В апреле 2018 года в США забили тревогу из-за того, что российские оккупационные силы в Донбассе решили затопить шахту "Юнком" под Донецком. Такие действия угрожают отравления питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в этой шахте.

В июне 2018 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил о крайне катастрофической ситуации в оккупированном Донецке. Там были сильно загрязнены поверхностные и подземные воды, подтоплено большинство шахт и существенное проседание почвы.