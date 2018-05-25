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Олексій Чибісов

Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї

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Затоплені шахти
Затоплені шахти / lifeglobe.net

Про те, що окупанти руйнують як металургійні, так і вугледобувні підприємства Донецької та Луганської областей, не писав лише ледачий.

Але зруйнувати та закрити можна будь що, а от зробити це так, щоб не було катастрофи – справа серйозна. І впоратися з нею росіяни навіть не намагаються. По-перше, їм глибоко начхати на мешканців Донбасу, а, по-друге, на свій народ, який неодмінно постраждає від затоплення українських шахт. Справа в тому, що ґрунтові води неодмінно забруднюватимуть не тільки територію нашої країни, але й Азовське море, частка якого належить росіянам.

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Останнім часом багато пишуть про шахту "Юний комунар". Деякі пласти вироблення у ній знаходилися на тектонічному зламі, тому кількість викидів метану там була величезна. Після чергового вибуху академік Скадовський висловив гепотезу, що вирішити проблему можна за допомогою потужного струсу горних пород. А найбільш вдалим способом для цього радянські експерти обрали ядерний вибух. І це аукнеться нам сьогодні.

Після детонації бомби потужністю приблизно 0,2-0,3 кілотонни тротилу між пластами утворилася скляна капсула. Всередині неї – радиаційна вода, рівень забруднення якої нікому не відомий. Зруйнуватися ця капсула може, якщо піддасться фізичному впливу. Наприклад, її затопить водою. Саме тому після закриття шахти насоси, що відкачують ґрунтові води, ніколи не вимикалися. Не можна навіть затоплювати самі установки, тому що вони перестають працювати. То ж, одразу після того, як росіяни виключили живлення "Юнкому", руйнівний процес розпочався, і керувати ним аж ніяк неможливо. Більше того, існує такий термін, як

рівноважний рівень затоплення. Пласти майже усіх шахт Донбасу так чи інакше пов'язані між собою. Тобто води одного підприємства затоплюють інше, допоки рівень води не зрівняється. Тому наслідки неправильного закриття шахти обов'язково торкаються й інших. Втім, що буде після руйнування капсули із радіоактивною водою, можна тільки передбачувати, оскільки нікому не відомо, коли це відбудеться, а, можливо, вже сталося. Отруйні речовини потраплять до питної води та підуть у море. Це факт, на який неможливо вплинути. Втім, окрім цієї шахти є й інші, що можуть стати причинами загибелі сотень людей. Справа у тому, що всі якось забули про шахту "Олександр-Захід", де у 1989-му сталася значна трагедія. Офіційно кажуть про прорив відходів хімічного виробництва у горні вироблення. Мовляв, мононіирохлорбензол зі "Стиролу" просочився у шахту разом із аміаком. У наслідок реакції цих речовин із метаном та іншими інгредієнтами утворилася невідома вибухова суміш. У наслідок тієї трагедії загинули три гірники та більше 250 отримали хімічні опіки та отруєння. Втім, насправді ситуація може взагалі відрізнятися від цієї версії.

Рятівники, що зламалися ліквідацією наслідків вибуху, кажуть, що насправді у шахту потрапила хімічна зброя, розробку якої вели на "Стиролі" у радянські часи. Із отруєннями із непритаманними очікуваним симптомами злягли майже всі бійці гірнично-рятівного загону. Хоча для роботи під землею їм видавали хімзахист. Лікували їх у Москві, хоча могли б відвезти до лікарні Донецька. Більше того, до столиці СРСР відвезли всю документацію зі згадками того, що сталося на шахті у 1989. Наразі воду з "Олексндр-Заходу" не відкачують. Які речовини потраплять до води з неї, та які будуть наслідки, взагалі нікому не відомо.

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Напишу ще одну річ. Нещодавно в Єнакієвому сталася подія, на яку теж не звернули багато уваги – під землю пішли кілька приватних будинків. Із підтопленням шахт це не пов'язали, хоча припустити таку ймовірність цілком можливо. Вода підмиває ґрунт та може привести до зсуву. Крім того, вона затоплює підвали будинків, виштовхуючи на поверхню метан. Цей газ може накопичуватися та вибухнути. На окупованих територіях за цим не слідкують, то ж навіть припустити не можна, скільки людей можуть загинути через вибухи домівок, отруєння невідомими речовинами та радіаційне забруднення води.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Публікації війна
Джерело: 24 Канал
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