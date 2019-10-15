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      На дорогах Украины за сутки случилось 730 ДТП: печальная статистика

      6 Читати новину українською
      Авария, унесшая жизни 4 человек на Николаевщине
      Авария, унесшая жизни 4 человек на Николаевщине / mk.depo.ua

      Рекордное количество аварий, много жертв и травмированных. Только за одни сутки в Украине – страшная статистика на дорогах.

      Так, 14 октября в ДТП в Украине погибли 18 человек. Еще 120 человек из-за аварийных ситуаций получили травмы. Печальную статистику обнародовала пресс-служба Нацполиции Украины.

      Важно: Кровавые дороги: особенности ДТП в Украине и мире

      Всего за минувшие сутки произошло аж 730 аварий. Пользователи в комментариях к записи отмечают: только на столичных дорогах 14 октября творилось что-то "сумасшедшее". Аварии в Киеве фиксировали чуть ли не на каждом перекрестке. Еще один комментатор добавил: в Украине в ДТП ежедневно в среднем погибает 7 человек.

      Внимание! В 2018 году в Украине произошло более 150 тысяч ДТП и это на 7,6% меньше, чем в 2017 году. За прошлый год значительно снизилась и смертность на дорогах, однако несмотря на это каждый день на дорогах страны гибли около 9 человек.

      Только на Николаевщине в одной аварии погибли 4 человека, среди них – малолетний ребенок, еще 7 человек получили тяжелые травмы.

      В полиции призывают водителей и других участников дорожного движения беречь друг друга и соблюдать правила на дороге.

      рейтинг ДТП Україна
      Украина на 6-м месте по уровню смертности на дорогах в Европе/ инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Инфографика Статистика Полиция Дороги Жертвы Аварии и ДТП
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