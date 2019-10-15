На дорогах Украины за сутки случилось 730 ДТП: печальная статистика

Рекордное количество аварий, много жертв и травмированных. Только за одни сутки в Украине – страшная статистика на дорогах.

Так, 14 октября в ДТП в Украине погибли 18 человек. Еще 120 человек из-за аварийных ситуаций получили травмы. Печальную статистику обнародовала пресс-служба Нацполиции Украины.

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Всего за минувшие сутки произошло аж 730 аварий. Пользователи в комментариях к записи отмечают: только на столичных дорогах 14 октября творилось что-то "сумасшедшее". Аварии в Киеве фиксировали чуть ли не на каждом перекрестке. Еще один комментатор добавил: в Украине в ДТП ежедневно в среднем погибает 7 человек.

Внимание! В 2018 году в Украине произошло более 150 тысяч ДТП и это на 7,6% меньше, чем в 2017 году. За прошлый год значительно снизилась и смертность на дорогах, однако несмотря на это каждый день на дорогах страны гибли около 9 человек.

Только на Николаевщине в одной аварии погибли 4 человека, среди них – малолетний ребенок, еще 7 человек получили тяжелые травмы.

В полиции призывают водителей и других участников дорожного движения беречь друг друга и соблюдать правила на дороге.



Украина на 6-м месте по уровню смертности на дорогах в Европе/ инфографика 24 канала