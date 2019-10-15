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      На дорогах України за добу сталося 730 ДТП: сумна статистика

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      Аварія, що забрала життя 4 людей на Миколаївщині
      Аварія, що забрала життя 4 людей на Миколаївщині / mk.depo.ua

      Рекордна кількість аварій, багато жертв і травмованих. Лише за одну добу в Україні – страшна статистика на дорогах.

      Так, 14 жовтня у ДТП в Україні загинули 18 людей. Ще 120 осіб через аварійні ситуації отримали травми. Сумну статистику оприлюднила пресслужба Нацполіції України.

      Важливо: Криваві дороги: особливості ДТП в Україні та світі

      Загалом за минулу добу сталося аж 730 аварій. Користувачі у коментарях до допису зауважують: лише на столичних дорогах 14 жовтня коїлося щось "божевільне". Аварії у Києві фіксували ледь не на кожному перехресті. Ще один коментатор додав: в Україні через ДТП щодня в середньому гине 7 людей.

      Увага! У 2018 році в Україні сталось понад 150 тисяч ДТП і це на 7,6% менше, ніж у 2017 році. За минулий рік значно знизилась і смертність на дорогах, проте попри це щодня на дорогах країни помирали близько 9 людей.

      Лише на Миколаївщині в одній аварії загинули 4 людей, серед них – малолітня дитина, ще 7 осіб отримали важкі травми.

      У поліції закликають водіїв та інших учасників дорожнього руху берегти одне одного та дотримуватися правил на дорозі.

      рейтинг ДТП Україна
      Україна на 6-му місці за рівнем смертності на дорогах в Європі/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Інфографіка Аварії та ДТП Жертви Дороги Поліція Статистика
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