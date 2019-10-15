У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули 4 людей, серед яких маленька дівчинка: фото
Фатально закінчилася дорожньо-транспортна пригода на Миколаївщині. Внаслідок зіткнення "опеля" та "москвича" загинули 4 людей, серед яких 7-річна дівчинка.
Трагедія трапилася ввечері 14 жовтня на автотрасі "Благовіщенське – Миколаїв", повідомляє поліція Миколаївської області.
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Внаслідок зіткнення автомобілів загинули 4 людей:
- 48-річний водій "москвича";
- пасажир "москвича";
- 7-річна пасажирка "москвича";
- пасажирка "опеля".
Троє дорослих учасників ДТП загинули на місці трагедії, але медики мали надію врятувати життя 7-річної пасажирки "москвича". Втім дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.
Крім того, 7 людей внаслідок аварії отримали ушкодження різної важкості та були доставлені до медичних закладів.
ДСНС у Миколаївській області також зазначає, що рятувальникам довелося гасити пожежу "опеля", який спалахнув внаслідок ДТП.
Наслідки трагічної аварії: дивіться фото
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