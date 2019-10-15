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      У жахливій ДТП на Миколаївщині загинули 4 людей, серед яких маленька дівчинка: фото

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      На Миколаївщині трапилася смертельна ДТП
      На Миколаївщині трапилася смертельна ДТП / поліція

      Фатально закінчилася дорожньо-транспортна пригода на Миколаївщині. Внаслідок зіткнення "опеля" та "москвича" загинули 4 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

      Трагедія трапилася ввечері 14 жовтня на автотрасі "Благовіщенське – Миколаїв", повідомляє поліція Миколаївської області.

      До слова: Жахлива ДТП зі "швидкою" у Києві: дві людини загинуло, 5 постраждалих – фото, відео

      Внаслідок зіткнення автомобілів загинули 4 людей:

      • 48-річний водій "москвича";
      • пасажир "москвича";
      • 7-річна пасажирка "москвича";
      • пасажирка "опеля".

      Троє дорослих учасників ДТП загинули на місці трагедії, але медики мали надію врятувати життя 7-річної пасажирки "москвича". Втім дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.

      Крім того, 7 людей внаслідок аварії отримали ушкодження різної важкості та були доставлені до медичних закладів.

      ДСНС у Миколаївській області також зазначає, що рятувальникам довелося гасити пожежу "опеля", який спалахнув внаслідок ДТП.

      Наслідки трагічної аварії: дивіться фото

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Аварії та ДТП Жертви Постраждалі ДСНС Поліція Діти і неповнолітні
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