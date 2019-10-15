В ужасном ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди которых маленькая девочка: фото

Фатально закончилось дорожно-транспортное происшествие на Николаевщине. В результате столкновения "опеля" и "москвича" погибли 4 человека, среди которых 7-летняя девочка.

Трагедия произошла вечером 14 октября на автотрасе "Благовещенское – Николаев", сообщает полиция Николаевской области .

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Вследствии столкновения автомобилей погибли 4 человека :

48-летний водитель "москвича";

пассажир "москвича";

7-летняя пассажирка "москвича";

пассажирка "опеля".

Трое взрослых участников ДТП погибли на месте трагедии, но медики надеялись спасти жизнь 7-летней пассажирки "москвича" . Впрочем девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Кроме того, 7 человек в результате аварии получили повреждения различной тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

ДСНС в Николаевской области также отмечает, что спасателям пришлось тушить пожар "опеля", который вспыхнул в результате ДТП.