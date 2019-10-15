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      В ужасном ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди которых маленькая девочка: фото

      81 Читати новину українською
      На Николаевщине произошло смертельное ДТП
      На Николаевщине произошло смертельное ДТП / полиция

      Фатально закончилось дорожно-транспортное происшествие на Николаевщине. В результате столкновения "опеля" и "москвича" погибли 4 человека, среди которых 7-летняя девочка.

      Трагедия произошла вечером 14 октября на автотрасе "Благовещенское  Николаев", сообщает полиция Николаевской области.

      К слову: Ужасное ДТП со "скорой" в Киеве: два человека погибли, 5 пострадавших  фото, видео

      Вследствии столкновения автомобилей погибли 4 человека:

      • 48-летний водитель "москвича";
      • пассажир "москвича";
      • 7-летняя пассажирка "москвича";
      • пассажирка "опеля".

      Трое взрослых участников ДТП погибли на месте трагедии, но медики надеялись спасти жизнь 7-летней пассажирки "москвича". Впрочем девочка скончалась в больнице от полученных травм.

      Кроме того, 7 человек в результате аварии получили повреждения различной тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

      ДСНС в Николаевской области также отмечает, что спасателям пришлось тушить пожар "опеля", который вспыхнул в результате ДТП.

      Последствия трагической аварии: смотрите фото

       

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      14 октября
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция ГСЧС Постраждалі Жертвы Аварии и ДТП Новости Николаева
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