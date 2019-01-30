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      На форум к Петру Порошенко не пришел Филарет: известна причина

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      На форум к Петру Порошенко не пришел Филарет: известна причина
      На форум к Петру Порошенко не пришел Филарет: известна причина / ukrinform.ua

      На форуме "От Крут до Брюсселя", во время которого Петр Порошенко объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок и участвовать в выборах, не присутствовал патриарх Филарет. Все из-за плановой проверки здоровья.

      На мероприятии "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" никто из церковных лидеров не выступал, пишет "РБК-Украина".

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      Известно, что 90-летний священнослужитель проходил плановую проверку здоровья, поэтому источники отмечают, что никакого политического подтекста в его отсутствии нет.

      На прошлой неделе патриарх Филарет выступал на форуме "Батькивщины". Он призывал помолиться Господу, чтобы тот благословил съезд, который "будет служить интересам украинского государства и народа".

      Среди гостей форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" было немало известных лиц – глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, нардепы из фракции "Блок Петра Порошенко", члены кабмина, в частности премьер-министр Владимир Гройсман.

      Кто такой Филарет? Это третий предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (1995 – 2018), теперь имеет титул "Почетный патриарх", поскольку благодаря его усилиям удалось сохранять существование УПЦ КП, а также возродить Православную Церковь Украины. Его настоящее имя – Михаил Денисенко. Родился он 23 января 1929 года в Донецкой области.

      В 1997 году Московская патриархия по политическим мотивам наложила на него анафему. Хотя, по словам самого Филарета, анафема налагается за ересь, за раскол, за отступление от нравственного учения христианского или за грубое нарушение канонов, а он "ничего этого не делал, поэтому претензий с этой стороны быть не может". 11 октября 2018 года Вселенский патриархат снял анафему как с Филарета, так и с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Выборы Президента 2019 Филарет Религия
      Источник: 24 Канал
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