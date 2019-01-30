12:20
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      На форум до Петра Порошенка не прийшов Філарет: відома причина

      915 Читать новость на русском
      На форум до Петра Порошенка не прийшов Філарет: відома причина
      На форум до Петра Порошенка не прийшов Філарет: відома причина / ukrinform.ua

      На форумі "Від Крут до Брюсселя", під час якого Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах, не був присутній патріарх Філарет. Все через планову перевірку здоров'я.

      На заході "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" ніхто з церковних лідерів не виступав, пише "РБК-Україна".

      Читайте також: Як РПЦ заважає переходу парафій до Православної церкви України: заява Епіфанія

      Відомо, що 90-річний священнослужитель проходив планову перевірку здоров'я, тож джерела наголошують, що ніякого політичного підтексту у його відсутності немає.

      Минулого тижня патріарх Філарет виступав на форумі "Батьківщини". Він акликав помолитися Господу, щоб той благословив з'їзд, що "буде служити інтересам української держави і народу".

      Серед гостей форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" було чимало відомих осіб – голова Православної церкви України митрополит Епіфаній, нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", члени кабміну, зокрема прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

      Хто такий Філарет? Це третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995 – 2018), тепер має титул "Почесний патріарх", оскільки завдяки його зусиллям вдалося зберігати існування УПЦ КП, а також відродити Православну Церкву України. Його справжнє ім’я – Михайло Денисенко. Народився він 23 січня 1929 року на Донеччині.

      У 1997 році Московська патріархія з політичних мотивів наклала на нього анафему. Хоча, за словами самого Філарета, анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів, натомість він "нічого цього не робив, тому претензій з цього боку бути не може". 11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат зняв анафему як з Філарета, так і з предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Філарет Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сьогодні , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 39
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 11:25 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      10498
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2216
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 3405
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 6128
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук