На форум до Петра Порошенка не прийшов Філарет: відома причина

На форумі "Від Крут до Брюсселя", під час якого Петро Порошенко оголосив про те, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах, не був присутній патріарх Філарет. Все через планову перевірку здоров'я.

На заході "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" ніхто з церковних лідерів не виступав, пише "РБК-Україна".

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Відомо, що 90-річний священнослужитель проходив планову перевірку здоров'я, тож джерела наголошують, що ніякого політичного підтексту у його відсутності немає.

Минулого тижня патріарх Філарет виступав на форумі "Батьківщини". Він акликав помолитися Господу, щоб той благословив з'їзд, що "буде служити інтересам української держави і народу".

Серед гостей форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" було чимало відомих осіб – голова Православної церкви України митрополит Епіфаній, нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", члени кабміну, зокрема прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Хто такий Філарет? Це третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (1995 – 2018), тепер має титул "Почесний патріарх", оскільки завдяки його зусиллям вдалося зберігати існування УПЦ КП, а також відродити Православну Церкву України. Його справжнє ім’я – Михайло Денисенко. Народився він 23 січня 1929 року на Донеччині.



У 1997 році Московська патріархія з політичних мотивів наклала на нього анафему. Хоча, за словами самого Філарета, анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів, натомість він "нічого цього не робив, тому претензій з цього боку бути не може". 11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат зняв анафему як з Філарета, так і з предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Макарія.