На Харьковщине мужчина выбросил сына из окна: известно о состоянии мальчика

Ночью 13 января на Харьковщине в селе Башкировка пьяный отец выбросил сына из окна с четвертого этажа.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Правоохранителям он объяснил, что такое сделал, потому что приснился плохой сон. В тот вечер семья распивала спиртное – праздновали годовщину бракосочетания.



Мальчик в больничной палате

В полиции говорят, мужчина пьет регулярно. Его задержали и инкриминируют покушение на убийство. Также проведут психиатрическую экспертизу.

Медики же шокированы, потому что мальчик чудом остался невредимым.

Ребенок вообще родился в рубашке. Состояние ребенка стабильное, имеет ушибы мягких тканей. Каких-то серьезных травм у него не обнаружено,

– отметила заместитель главного врача больницы скорой помощи Елена Полищук.

Видеокомментарий медработници больницы скорой помощи:

Напомним, в пятницу, 11 января, в Харькове на головы прохожих упал павильон. Инцидент произошел около восьми часов вечера на одном из рынков. Под завалом из металлических решеток и снега оказались три человека.