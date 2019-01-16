10:21
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      На Харьковщине мужчина выбросил сына из окна: известно о состоянии мальчика

      110 Читати новину українською
      Дом, в котором живет семья
      Дом, в котором живет семья / Скриншот с видео

      Ночью 13 января на Харьковщине в селе Башкировка пьяный отец выбросил сына из окна с четвертого этажа.

      Об этом сообщает Нацполиция.

      Читайте также: На Харьковщине в ужасном ДТП погибли четыре человека: фото с места аварии

      Правоохранителям он объяснил, что такое сделал, потому что приснился плохой сон. В тот вечер семья распивала спиртное – праздновали годовщину бракосочетания.

      Харків Бпшкирівк чоловік викинув сина з вікна
      Мальчик в больничной палате

      В полиции говорят, мужчина пьет регулярно. Его задержали и инкриминируют покушение на убийство. Также проведут психиатрическую экспертизу.

      Медики же шокированы, потому что мальчик чудом остался невредимым.

      Ребенок вообще родился в рубашке. Состояние ребенка стабильное, имеет ушибы мягких тканей. Каких-то серьезных травм у него не обнаружено,
      – отметила заместитель главного врача больницы скорой помощи Елена Полищук.

      Видеокомментарий медработници больницы скорой помощи:

      Напомним, в пятницу, 11 января, в Харькове на головы прохожих упал павильон. Инцидент произошел около восьми часов вечера на одном из рынков. Под завалом из металлических решеток и снега оказались три человека.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Дети и несовершеннолетние Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Теракт в Україні на замовлення
      сегодня , 08:40 Теракт в Україні на замовлення
      Блог Медіа 1229
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      15 января , 22:30 НЕПОБЕДИМЫЕ. Фехтовальщица Наталья Морквич о мечтах, заработках, фотосессиях и любви к золоту
      70
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 января , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 729
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      15 января , 21:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 317
      Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      15 января , 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      325
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук