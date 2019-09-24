На Хортице археологи раскопали загадочное сооружение: чем оно оказалось

На запорожском острове Хортица ученые раскопали старинную постройку: выложенный из тяжелых камней десятиметровый круг.

Оказалось, что так племя скифов похоронило своего выдающегося воина.

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Археологи радуются каждой найденной детали, ведь предполагают, что захоронение ограбили еще современники воина.

Среди находок – небольшое кованое железо. Оно было застежкой для колчана, в котором скиф носил стрелы.



Найденная на Хортице застежка для колчана

Ранее нашли и отправили реставраторам ржавые остатки меча, куски серебра и наконечники стрел. Скифов, как и другие древние народы, недаром интересовала Хортица. Там пересекались тогдашние коммуникации.

"Здесь была переправа. Люди, которые жили в этом городище, ее контролировали. Для кочевников переправы были очень важными. Поскольку через воду они трудно перебирались. Днепр для них всегда был большим препятствием", – отметил автор находки Дмитрий Никоненко.



Найденное захоронение на Хортице

Захоронение принадлежит великому воину, об этом свидетельствует мощный слой камней – некоторые весят больше центнера. Скифы должны были таскать их за километр с берега Днепра.



Скифы таскали камни с берега реки

Простым горожанам таких могил не делали. По словам историков, находка поможет лучше описать события древности.

Таких реликвий на Хортице немало: рядом с нынешними раскопками находится святилище эпохи бронзы. Местные жители гордятся, что земля здесь дышит памятью тысячелетий.

Города идут под землею, а места сохраняют ту энергетику. Мы любим туда приходить,

– рассказала местная жительница Тамара.

После исследования ученые откроют скифскую могилу для туристов.

К слову, недавно в Черкасской области нашли вероятное место захоронения Богдана Хмельницкого. Согласно новым исследованиям, прах гетмана все время мог находиться в церкви в городке Сабитов. Где, собственно, и завещал себя похоронить казацкий лидер.