На Хортиці археологи розкопали загадкову споруду: чим вона виявилася

На запорізькому острові Хортиця науковці розкопали старовинну споруду: викладене з важких каменів десятиметрове коло.

Виявилося, що так племена скіфів поховали свого видатного воїна.

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Археологи радіють кожній знайденій деталі, адже припускають, що поховання пограбували ще сучасники воїна.

Серед знахідок – невелике коване залізяччя. Воно було застібкою для колчана, у якому скіф носив стріли.



Знайдена на Хортиці застібка для колчана

Раніше знайшли і відправили реставраторам іржаві рештки меча, шматки срібла і наконечники стріл. Скіфів, як і інші древні народи, недаремно цікавила Хортиця. Там перетиналися тодішні комунікації.

"Тут була переправа. Люди, які мешкали в цьому городищі, її контролювали. Для кочовиків переправи були дуже важливими. Оскільки через воду вони важко перебиралися. Дніпро для них завжди був великою перешкодою", – зазначив автор знахідки Дмитро Никоненко.



Знайдене поховання на Хортиці

Поховання належить великому воїну, про це свідчить потужний шар каміння – деяке важить понад центнер. Скіфи мусили тягати його за кілометр з берега Дніпра.



Скіфи тягали каміння з берега ріки

Простим городянам таких могил не робили. За словами істориків, знахідка допоможе краще описати події давнини.

Таких реліквій на Хортиці чимало: поруч із нинішніми розкопками знаходиться святилище епохи бронзи. Місцеві жителі пишаються, що земля тут дихає пам'яттю тисячоліть.

Міста йдуть під земля, а місця зберігають ту енергетику. Ми любимо туди приходити,

– розповіла місцева мешканка Тамара.

Після дослідження науковці відкриють скіфську могилу для туристів.

До слова, нещодавно на Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями, прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів. Де власне і заповідав себе поховати козацький лідер.

