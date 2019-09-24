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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      На Хортиці археологи розкопали загадкову споруду: чим вона виявилася

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      На запорізькому острові Хортиця науковці розкопали старовинну споруду: викладене з важких каменів десятиметрове коло.

      Виявилося, що так племена скіфів поховали свого видатного воїна.

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      Археологи радіють кожній знайденій деталі, адже припускають, що поховання пограбували ще сучасники воїна.

      Серед знахідок – невелике коване залізяччя. Воно було застібкою для колчана, у якому скіф носив стріли.


      Знайдена на Хортиці застібка для колчана

      Раніше знайшли і відправили реставраторам іржаві рештки меча, шматки срібла і наконечники стріл. Скіфів, як і інші древні народи, недаремно цікавила Хортиця. Там перетиналися тодішні комунікації.

      "Тут була переправа. Люди, які мешкали в цьому городищі, її контролювали. Для кочовиків переправи були дуже важливими. Оскільки через воду вони важко перебиралися. Дніпро для них завжди був великою перешкодою",  – зазначив автор знахідки Дмитро Никоненко.


      Знайдене поховання на Хортиці

      Поховання належить великому воїну, про це свідчить потужний шар каміння – деяке важить понад центнер. Скіфи мусили тягати його за кілометр з берега Дніпра.


      Скіфи тягали каміння з берега ріки

      Простим городянам таких могил не робили. За словами істориків, знахідка допоможе краще описати події давнини.

      Таких реліквій на Хортиці чимало: поруч із нинішніми розкопками знаходиться святилище епохи бронзи. Місцеві жителі пишаються, що земля тут дихає пам'яттю тисячоліть.

      Міста йдуть під земля, а місця зберігають ту енергетику. Ми любимо туди приходити,
      – розповіла місцева мешканка Тамара.

      Після дослідження науковці відкриють скіфську могилу для туристів.

      До слова, нещодавно на Черкащині знайшли імовірне місце поховання Богдана Хмельницького. Згідно з новими дослідженнями, прах гетьмана увесь час міг знаходитися в церкві в містечку Суботів. Де власне і заповідав себе поховати козацький лідер.
       

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      Теги: Новини України Історія Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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