На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко прокомментировал возможную интеграцию с Россией. Он заверил, что не будет подписывать никаких документов, которые бы противоречили конституции его страны.

Лукашенко во время брифинга отметил, что об интергации Беларуси с РФ не стоит говорить до решения принципиальных вопросов, передает БЕЛТА. Речь идет об открытии российского рынка для товаров.

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"Ни один документ мной не будет утвержден, если будет противоречить главным принципам общества: это суверенитет и независимость нашего государства. Если не будут решены принципиальные вопросы, никакие дорожные карты не будут подписаны", – подчеркнул он.

Президент Беларуси обїяснил, что его страну не пускают на российский рынок и поэтому она теряет 9 миллиардов долларов в год.

Мы продаем в России меньше, чем они у нас. Эти деньги надо заработать на российском рынке. Но нас туда не пускают. Конечно, мы с Россией воевать не будем. Но каждый год мы что-то теряем. Простите, на хр*на нужен такой союз. Об этом знает российский президент, мы с ним дружим, я ему могу еще и не так сказать,

– отметил Лукашенко.

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Он добавил, что интерграция Беларуси и России возможна только на равных условиях, однако пока нечего переживать.

"Мы хотим равных условий – вот это будет союз. Может, к объединению государств дойдем. Но пока не парьтесь, я такой же патриот, как и вы", – подытожил глава Беларуси.

Что происходит между Россией и Беларусью?Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все громче, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".



Несмотря на это, ранее в Госдуме РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Теперь страны ведут переговоры относительно единого Налогового кодекса, Гражданского кодекса и внешнеполитической торговли. Также государства планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, а также объединить банковский надзор, оставив два центробанка. В планах также – создание единого регулятора рынков нефти, газа и электроэнергии.



Страны также собираются частично объединить платежные системы. С 2021 года они введут единый доступ к госзакупкам.