На каком языке получает образование большинство школьников в Украине

По утверждению президента Петра Порошенко, 91% школьников обучается в образовательных учреждениях на украинском языке.

Об этом гарант заявил во время торжественных мероприятий по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

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"Просвита совсем не зря созвучна со словом образование. Доля школьников, получающих образование на украинском языке, сейчас наконец составляет 91%, а что будет в будущем?" – сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что в этом году "первоклашки" уже учатся по программе "Новая украинская школа". За ней 95% школьного материала преподают на государственном языке.

Особенности программы "Новая украинская школа"

Для учеников. Школьники имеют много групповых задач, а также практикуют утренние обсуждения в кругах. Поэтому дети сближаются и не боятся друг друга – в таких условиях знания усваиваются легко и, в частности, ученики учатся общаться и мыслить критически. Дети будут учиться 12 лет, последние три – по профилю.



Для учителей. Учителя получили больше свободы в выборе методик преподавания и количества часов, уделенных той или иной теме. Так, если дети не до конца усвоили материал, можно выделить больше часов для занятий. Есть и возможность что-то пройти быстрее, если ученики все усвоили.



Результаты пилотных школ. В Украине 100 школ ввели НУШ еще в 2017 году. Опросы учителей и родителей первоклассников показали, что дети, которые закончили первый класс по новой программе, не только овладели всеми необходимыми знаниями, но и имели лучшее психологическое состояние и более дружеские отношения с одноклассниками.