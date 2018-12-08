02:11
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      На каком языке получает образование большинство школьников в Украине

      75 Читати новину українською
      Большинство школьников получает образование на украинском языке
      Большинство школьников получает образование на украинском языке / Фото из открытых источников

      По утверждению президента Петра Порошенко, 91% школьников обучается в образовательных учреждениях на украинском языке.

      Об этом гарант заявил во время торжественных мероприятий по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

      Читайте также: На украинском учебнике появился актер Бенедикт Камбербэтч: фото

      "Просвита совсем не зря созвучна со словом образование. Доля школьников, получающих образование на украинском языке, сейчас наконец составляет 91%, а что будет в будущем?" – сказал Порошенко.

      Он также подчеркнул, что в этом году "первоклашки" уже учатся по программе "Новая украинская школа". За ней 95% школьного материала преподают на государственном языке.

      Особенности программы "Новая украинская школа"
      Для учеников. Школьники имеют много групповых задач, а также практикуют утренние обсуждения в кругах. Поэтому дети сближаются и не боятся друг друга – в таких условиях знания усваиваются легко и, в частности, ученики учатся общаться и мыслить критически. Дети будут учиться 12 лет, последние три – по профилю.

      Для учителей. Учителя получили больше свободы в выборе методик преподавания и количества часов, уделенных той или иной теме. Так, если дети не до конца усвоили материал, можно выделить больше часов для занятий. Есть и возможность что-то пройти быстрее, если ученики все усвоили.

      Результаты пилотных школ. В Украине 100 школ ввели НУШ еще в 2017 году. Опросы учителей и родителей первоклассников показали, что дети, которые закончили первый класс по новой программе, не только овладели всеми необходимыми знаниями, но и имели лучшее психологическое состояние и более дружеские отношения с одноклассниками.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Образование
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 декабря: трагедия в Италии, сорванный концерт русских и протесты в Париже
      8 декабря , 22:12 Главные новости 8 декабря: трагедия в Италии, сорванный концерт русских и протесты в Париже
      852
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      8 декабря , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 124
      Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      8 декабря , 20:53 Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      Наталя Боднар 236
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      8 декабря , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 99
      Как действовать при инсульте: полезные советы
      8 декабря , 19:00 Как действовать при инсульте: полезные советы
      Все про здоров'я 2758
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Левочкин строит дворец на острове в Киеве
       2 февраля 2015 , 10:35 1
      Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: Геращенко объяснила пользу для Украины
       23 июля , 10:00
      Вице-президент Карпат объяснил, кого называет "овцами" и кому принадлежит клуб
       3 октября , 18:37
      Автосвет: почему диоды лучше ксенона
       17 ноября , 16:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук