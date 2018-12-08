Якою мовою здобуває освіту більшість школярів в Україні

За твердженням президента Петра Порошенка, 91% школярів навчається в освітніх закладах українською мовою.

Про це гарант заявив під час урочистих заходів з нагоди 150-ї річниці створення товариства "Просвіта" у Львові.

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"Просвіта дуже недаремно співзвучна зі словом освіта. Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, зараз нарешті складає 91%, а що буде в майбутньому?" – сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що цьогорічні "першачки" вже навчаються за програмою "Нова українська школа". За нею 95% шкільного матеріалу викладають державною мовою.

Особливості програми "Нова українська школа"Для учнів. Школярі мають багато групових завдань, а також практикують ранкові обговорення у колах. Тож діти зближуються і не бояться один одного – у таких умовах знання засвоюються легко і, зокрема, учні вчаться спілкуватися та мислити критично. Діти будуть навчатися 12 років, останні три – за профілем.



Для вчителів. Учителі отримали більше свободи у виборі методик викладання та кількості годин, приділених тій чи іншій темі. Так, якщо діти не до кінця засвоїли матеріал, можна виділити більше годин для занять. Є і можливість щось пройти швидше, якщо учні все засвоїли.



Результати пілотних шкіл. В Україні 100 шкіл запровадили НУШ ще у 2017 році. Опитування вчителів і батьків першокласників показали, що діти, які закінчили перший клас за новою програмою, не лише опанували всі потрібні знання, але і мали кращий психологічний стан та більш дружні стосунки з однокласниками.