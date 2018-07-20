В Киеве в результате ДТП погибла семья

В Киеве на Старообуховской трассе произошло столкновение трех автомобилей. В ходе аварии погибло 3 человека, еще 2 травмированы.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что после получения сообщения об инциденте, на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, следователи столичного главка, спасатели и медики "скорой".

Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь,

– говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма дтп.

В результате столкновения автомобили загорелись

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.