23:05
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

На Луну за сутки упало два метеорита: невероятное видео

291 Читати новину українською
На Луну за сутки упало два метеорита
На Луну за сутки упало два метеорита / unsplash

Луна, в отличие от Земли, не имеет атмосферы, а потому совсем не защищена от метеоритных ударов. Телескопам ESA удалось зафиксировать, как в течение 24 часов на поверхность единственного спутника Земли упало два метеорита.

Об этом сообщает ресурс Space.

Читайте также: Где в космосе может быть жизнь – какая планета наиболее благоприятна для этого

Удары зафиксировали 17 и 18 июля. Метеориты, судя по всему, являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды. На поверхности Луны, как можно заметить на кадрах из видео, они выглядят как довольно яркие, сильные вспышки. Стоит отметить, что такие вспышки обычно относят к кратковременным лунным явлениям – временным аномалиям вида лунной поверхности и окололунного пространства. Однако, сами объекты, по словам исследователей, были размером с грецкий орех.

Подобные вспышки на Луне отслеживают в рамках программы Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS), которая использует три обсерватории на территории Испании. Как отмечает астрофизик из Университета Уэльвы Хосе Мария Мадиедо, специалисты пытаются определить, как много метеороидов падает на Луну и с какой частотой, чтобы с помощью этого лучше рассчитать вероятность падения метеоритов на нашу планету. Исследователи обычно следят за вспышками на "темной" стороне Луны, ведь в этом регионе их, естественно, проще увидеть.

Падение метеоритов на Луну – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Луна Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Редкое солнечное затмение можно увидеть уже этой ночью
 12 июля , 14:02
Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки
 1 апреля , 12:02
NASA отправило миссию на Марс: видео запуска
 5 мая , 16:05
Зонд сделал подробные снимки загадочных белых пятен: невероятные фото
 4 июля , 23:06
NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну
 сегодня , 18:52
Ученые определили расстояние до Полярной звезды
 31 июля , 23:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук