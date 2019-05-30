На Львовщине объявили траур из-за гибели экипажа военного вертолета на Ровенщине

В связи с катастрофой военного вертолета Ми-8 на Ровенщине, в которой погибли 4 членов экипажа, на Львовщине 30 мая объявлено днем траура. Погибшие были военными из 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, базирующейся в Бродах на Львовщине.

Власть Львовщины рекомендует воздержаться от проведения развлекательных мероприятий. На зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

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Военный вертолет Ми-8 упал и сразу же загорелся 29 мая на Ровенщине вблизи села Сестрятин. Это произошло во время тренировочного полета в рамках плановых учений "День-Ночь". Причины катастрофы пока не известны.

В катастрофе погибли 4 членов экипажа-военнослужащих 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Спасатели уже нашли тела 2 погибших военных, еще 2 тела – ищут.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств крушения вертолета.