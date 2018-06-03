На Львовщине участник АТО выращивает клубнику

Клубничный рай площадью десять соток. В селе Новоселка, что на Львовщине, участник АТО выращивает органическую клубнику. Николай Стецькив вместе с женой уже третий год высаживает десяток сортов ягод. А началось супружеское увлечение после того, как в марте 2015 года мужчина вернулся с АТО и получил земельный участок.

Все виды клубники в фермерское хозяйство поступают из Италии. Вместе с женой мужчина создал бизнес-план, привлек инвесторов и даже взял кредит. Признаются: поначалу было тяжело.

Для выращивания клубники нужно правильно подготовить грунт и постелить под кусты агроволокно и солому – так защищают растения от сорняков. Клубнику Николай поставляет двум магазинам в Львове, а также отдельным заказчикам. Супруги применяет распространенную в Европе услугу – "Собери себе сам", когда клиенты сами собирают ягоды на ферме.

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"Чувствуется, что она натуральная, клубнику можно пощупать, посмотреть, попробовать, она вся вкусная. Сразу видно, что она домашняя и отличается от того, что продают на базаре", – делятся впечатлениями покупатели.

В областной администрации говорят: развитие клубничного хозяйства на Львовщине имеет перспективы. В частности, этому способствуют климатические условия. Так, мелких ферм в области, которые выращивают эту ягоду на продажу, около сорока. Однако факторов, которые этот бизнес сдерживают, также хватает.

"Низкая покупательная способность. За последние несколько лет по производству клубники мы выросли всего лишь на 5-9%. Это совсем немного, развитие инфраструктуры также сдерживает, поскольку 30% продукции на рынке портится, она выбрасывается", – отметил начальник управления агропромышленного департамента области Игорь Ус.

Тем временем Николай Стецькив готов делиться опытом с такими же фермерами, а впоследствии – объединиться с ними в кооператив.