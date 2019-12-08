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      На Майдане началось вече "Красные линии" перед нормандским саммитом: фото, видео

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      Вече "Красные линии" на майдане Независимости / Фото 24 канала, Ростислав Лабенский

      В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии". Участники митинга вышли на поддержку и защиту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в нормандском формате.

      На вече вышли около 2 тысяч активистов, сообщает журналист 24 канала.

      Важно: Зеленский провел закрытое заседание СНБО относительно нормандской встречи: результаты

      Вече "Красные линии" в Киеве: онлайн-трансляция

      На вече призвали людей выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

      В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не носит протестный характер.

      "Вече, которое собирается на Майдане – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул он.

      Новость дополняется...

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопросы газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
      Майдан может быть и мы это знаем: в "Слуге народа" готовы к революции
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      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Война на Донбассе Петр Порошенко Протесты Новости Киева
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