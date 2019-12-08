На Майдане началось вече "Красные линии" перед нормандским саммитом: фото, видео

В Киеве на Майдане Независимости началось всеукраинское вече "Красные линии". Участники митинга вышли на поддержку и защиту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с лидерами России, Германии и Франции в нормандском формате.

На вече вышли около 2 тысяч активистов, сообщает журналист 24 канала.

Важно: Зеленский провел закрытое заседание СНБО относительно нормандской встречи: результаты

Вече "Красные линии" в Киеве: онлайн-трансляция

На вече призвали людей выйти три политические фракции: "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность".

В частности, пятый президент Петр Порошенко отметил, что вече на Майдане не носит протестный характер.

"Вече, которое собирается на Майдане – это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", – подчеркнул он.

Новость дополняется...

Что известно о встрече в нормандском формате: