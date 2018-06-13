На Марсе бушует мощный шторм, миссия NASA под угрозой

Уже неделю на Марсе бушует мощная пылевая буря. Поэтому миссия марсохода Opportunity оказалась под угрозой. Шторм такой сильный, что даже закрывает Солнце.

Об этом пишет The Verge.

Поэтому это осложняет возможность получения света солнечными батареями, которые генерируют энергию и заряжают внутреннюю батарею робота.

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Поэтому инженеры NASA ожидают, сможет ли марсоход выдержать шторм и возобновить работу, когда пыль уляжется. Шторм застал инженеров врасплох. Он появился еще 3 июня и сейчас только увеличивается.

Если напряжение батареи станет слишком низким, марсоход не сможет связаться с инженерами на Земле до окончания бури, поэтому NASA не будет знать, в каком состоянии аппарат. Если резервные мощности марсохода иссякнут, он больше не сможет двигаться.

Такая буря может длиться около месяца, поэтому может случиться, что летом 2018 года миссия Opportunity закончится.

Что такое Opportunity?

Это второй марсоход космического агентства NASA, который был запущен в рамках проекта Mars Exploration Rover. На поверхность Марса он опустился 25 января 2004 года.

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