На мине подорвалось авто ремонтников "Воды Донбасса"

Во вторник, 23 октября, в Донецкой области на мине подорвался автомобиль с работниками коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Инцидент произошел, когда бригада аварийно-восстановительных работ направлялась ремонтировать поврежденный водопровод Горловка – Торецк.

Об этом сообщает пресс-служба "Воды Донбасса".

"По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторван бензобак", – сообщили в компании.

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Отмечается, что в результате взрыва водитель авто получил контузию, другие члены бригады не пострадали.

В компании добавили, что работы по восстановлению водоснабжения Торецка приостановили.