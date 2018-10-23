На міні підірвалось авто ремонтників "Води Донбасу"

У вівторок, 23 жовтня, на Донеччині на міні підірвався автомобіль із працівниками комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу". Інцидент стався, коли бригада аварійно-відновлювальних робіт прямувала ремонтувати пошкоджений водопровід Горлівка – Торецьк.

Про це повідомляє прес-служба "Води Донбасу".

"Дорогою до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак", – сповістили в компанії.

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Зазначається, що внаслідок вибуху водій авто отримав контузію, інші члени бригади не постраждали.

У компанії додали, що роботи з відновлення водопостачання Торецька призупинили.