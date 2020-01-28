19:39
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      На месте авиакатастрофы в Афганистане нашли тела американских военных

      32 Читати новину українською
      Место авиакатастрофы самолета в Афганистане / apnews.com

      Утром 27 января в центральной провинции Афганистана разбился военный самолет. США уже забрали тела 2 военнослужащих с места крушения самолета.

      Представитель Министерства обороны США рассказал, что на борту самолета Bombardier E-11A больше никого не было, сообщает Associated Press.

      Важно: Авиакатастрофа в Афганистане: появилось видео горящего самолета

      По словам анонимного собеседника, Талибан, который ранее заявил об американском происхождении самолета, не сопротивлялся американским военным, которые обследовали место аварии.

      Кроме того, признаков сбивания E-11A нет, хотя ранее СМИ сообщали, что Талибан якобы взял на себя ответственность за аварию.

      Авиакатастрофа в Афганистане: что известно

      • Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни в центральной части Афганистана, контролируемой талибами.
      • Точную информацию о том, кому принадлежало судно, долго не называли. Впоследствии появлялась даже информация о том, что упал пассажирский самолет с 83 людьми на борту. Местные СМИ заявляли – разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines.
      • Затем в самой авиакомпании эту информацию опровергли.
      • Через несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт. Ее распространили талибы и сразу добавили: за этим стоят они. Исламисты передали: среди погибших – несколько офицеров и солдат американской армии.
      • Вечером 27 января американская сторона подтвердила этот факт, однако остается немногословной.
      Когда в Украине выпадет снег: прогноз
      сегодня
      25624
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Талибан Афганістан Новости США авиация Авиакатастрофа в Афганистане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 23
      сегодня , 17:00 Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"
      Юлія Свириденко 77
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
      Юлія Девда 279
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1542
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 245
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук