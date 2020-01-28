На месте авиакатастрофы в Афганистане нашли тела американских военных

Утром 27 января в центральной провинции Афганистана разбился военный самолет. США уже забрали тела 2 военнослужащих с места крушения самолета.

Представитель Министерства обороны США рассказал, что на борту самолета Bombardier E-11A больше никого не было, сообщает Associated Press.

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По словам анонимного собеседника, Талибан, который ранее заявил об американском происхождении самолета, не сопротивлялся американским военным, которые обследовали место аварии.

Кроме того, признаков сбивания E-11A нет, хотя ранее СМИ сообщали, что Талибан якобы взял на себя ответственность за аварию.

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