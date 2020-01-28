На месте авиакатастрофы в Афганистане нашли тела американских военных
Утром 27 января в центральной провинции Афганистана разбился военный самолет. США уже забрали тела 2 военнослужащих с места крушения самолета.
Представитель Министерства обороны США рассказал, что на борту самолета Bombardier E-11A больше никого не было, сообщает Associated Press.
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По словам анонимного собеседника, Талибан, который ранее заявил об американском происхождении самолета, не сопротивлялся американским военным, которые обследовали место аварии.
Кроме того, признаков сбивания E-11A нет, хотя ранее СМИ сообщали, что Талибан якобы взял на себя ответственность за аварию.
Авиакатастрофа в Афганистане: что известно
- Самолет разбился утром 27 января в провинции Газни в центральной части Афганистана, контролируемой талибами.
- Точную информацию о том, кому принадлежало судно, долго не называли. Впоследствии появлялась даже информация о том, что упал пассажирский самолет с 83 людьми на борту. Местные СМИ заявляли – разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines.
- Затем в самой авиакомпании эту информацию опровергли.
- Через несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт. Ее распространили талибы и сразу добавили: за этим стоят они. Исламисты передали: среди погибших – несколько офицеров и солдат американской армии.
- Вечером 27 января американская сторона подтвердила этот факт, однако остается немногословной.
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